İHA
Amasya'nın Suluova ilçesinde Erhan Aktar yönetimindeki İran'a giden içecek yüklü tır, kavşağa geldiğinde kırmızı ışık ihlali yaparak yeşil ışıkta geçiş yapan sürücü Akif Emrah Taşdemir'in kullandığı tankere çarpmaktan ani manevrayla kurtuldu.
Kontrolden çıkan tır yan yatarak yola devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sürücünün durumu iyi
Ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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