Amasya'da tilkiyle karşılaşan çiftçi, yaşadıklarını anlattı

Tavuk kümesine tilkinin girdiğini fark eden vatandaş, çaresiz hayvanın kaçmasına izin verdi.

Amasya'da çiftçi Seyfi İkzek, gündüz saatlerinde tavuklardan seslerin gelmesi üzerine girdiği kümeste tilkiyle karşılaştı.

Paniğe kapılıp toprağı eşeledikten sonra etrafa çarpan tilkinin, tavuklarına zarar vermediğini gören İkzek, hayvanın kapıyı aralayıp hızla uzaklaşmasını sağladı.

"TİLKİ KARDEŞ, LÜTFEN"

İkzek, tilkiyle karşılaştığı anda, "Vay ciğerine ateş düşmesin senin. Tavuklara bir şey yapmamış. Tilki kardeş, lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık." dediğini aktardı.

61 yaşındaki İkzek, bir cana asla kıyamayacağını söyledi.

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"ÇOK ÇARESİZDİ"

‘Şampiyonun torunu’ adlı horozunun da acemi tilkiyle mücadele ettiğini anlatan İkzek, "Hayvan açtı. Biz insanoğlu olarak kurdun, kuşun nasibini yiyoruz. Kıyamazdım. Tilkinin o vaziyetini görseniz. Çok çaresizdi. Bir bakışı vardı. Gel de zarar ver. Kümesi komple götürse yine zarar vermeyi düşünmezdim." dedi.