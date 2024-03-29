Amasya'da tır dorsesinden 40 kaçak göçmen çıktı

DHA
Ağrı'dan İstanbul'a giden Ş.G. (50) yönetimindeki MS-004-UT Gürcistan plakalı 22 ton mercimek yüklü tır, merkez Taşova Kavşağı polis uygulama noktasında durduruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri arama yaptı.
1'i kadın 40 kaçak göçmen yakalandı
Kontrollerde tırın dorsesinde, yaşları 18 ile 25 arasında değişen 1'i kadın 40 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Tır şoförü Ş.G. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Tır şoförüyle ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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