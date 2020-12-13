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    Amasya'da trafik kazası geçiren 1'i emekli 2 polis yaralandı

    Geçirdikleri kaza sonucu yaralanan 2 polis, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 13.12.2020 - 14:22
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    Amasya'da trafik kazası geçiren 1'i emekli 2 polis yaralandı

    Samsun'un Tekkeköy ilçesinde görevli polis memuru Salih Zileli ile Samsun'da polis olarak görev yaparken emekli olan Kamber Erdoğan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi.

    Kazada iki polis de yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

    Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamber Erdoğan buradan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Amasya da trafik kazası geçiren 1 i emekli 2 polis yaralandı #1

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