Amasya'da trafik kazası geçiren 1'i emekli 2 polis yaralandı

Geçirdikleri kaza sonucu yaralanan 2 polis, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde görevli polis memuru Salih Zileli ile Samsun'da polis olarak görev yaparken emekli olan Kamber Erdoğan, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Kazada iki polis de yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamber Erdoğan buradan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.