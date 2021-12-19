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    Amasya’da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var

    Yağışlı hava yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs şoförü kaza yaptı. Olayda can kaybı yaşanmazken 27 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 19.12.2021 - 17:56
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 17:59
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    Amasya’da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var

    Kapadokya’dan dönen Doğan Sarı idaresindeki 52 ABJ 427 plakalı turizm şirketine ait midibüs, Amasya-Çorum karayolu Kaleboğazı mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Midibüs bir süre sonra şarampole devrildi.

    27 YARALI

    Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 27 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Amasya’da tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

    Amasya’da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var #1

    Amasya’da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var #2

    Amasya’da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var #3

    Amasya’da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var #4

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