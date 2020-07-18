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    Amasya'da çıkan yangında 2 ev yandı kül oldu

    Taşova ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 18.07.2020 - 05:12
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    Amasya'da çıkan yangında 2 ev yandı kül oldu

    Amasya'nın Taşova ilçesi Altınlı köyünde, Şakir Şahin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçradı.

    Köy sakinleri ekipler gelene kadar çeşmelerden kovalarla su taşıyarak alevlerin çevre evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

    Amasya'da çıkan yangında 2 ev yandı kül oldu #1

    2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İhbar üzerine yangın mahalline Taşova ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin müdahale ettiği yangın, çevre evlere sıçramadan yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

    Olay yerine gelen Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik yetkililerden bilgi aldı.

    Amasya'da çıkan yangında 2 ev yandı kül oldu VİDEO


    Amasya'da çıkan yangında 2 ev yandı kül oldu #2

    Amasya'da çıkan yangında 2 ev yandı kül oldu #3

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