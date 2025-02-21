Amasya'da yangında bir kadın can verdi

AA & Ensonhaber
Amasya'nın Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri evde Melisa Bayram'ın cesedini buldu.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 30 yaşındaki kadının cesedi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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