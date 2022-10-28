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    Amasya'da yangından kurtarılan kadın: Aklıma Amasra’daki madenciler geldi

    Çıkan yangında alevlerin arasından kurtarılan Yasemin Meral, yaşadıklarını anlatırken, olay esnasında aklına Bartın'daki madencilerin geldiğini belirtti.
    • 28.10.2022 - 20:57
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 21:11
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    Amasya'da yangından kurtarılan kadın: Aklıma Amasra’daki madenciler geldi

    Amasya’da Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki 5 katlı bir iş yerinde yangın çıktı.

    Alevlerden kaçmak isteyen çalışanlar, çatı kısmına çıkarak yardım bekledi.

    İhbar üzerine sevk edilen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenle 5 çalışanı kurtardı.

    Dumandan etkilenen 5 kişi ile 2 itfaiye eri, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

    "O an aklıma Amasra’daki madenciler geldi"

    Yangın sonrasında dumanların arasından kurtarılan 5 çalışandan bir olan Yasemin Meral, yaptığı açıklamada, "Her şey saniyeler içinde oldu. Kaçmaya zaman bulamadık. O an aklıma gelen tek şey. Acaba maden işçileri dumana nasıl dayandı?" dedi.

    Amasya da yangından kurtarılan kadın: Aklıma Amasra’daki madenciler geldi #1

    "Dumanlar her tarafı sarmıştı"

    Hastanede tedavi altında tutulan Özge Cenik ise, "Dumanlar her tarafı sarmıştı. Biz de terasa çıktık. Çatıda çok fazla dumana maruz kaldık. Ama çok şükür şu an iyiyiz. Bizi kurtaran vatandaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsi seferber oldular. İtfaiyeye de aynı şekilde." diye konuştu.

    Korku dolu anlarda eşinin kurtardığı Hafize Bakacak ve personelini kurtarmak isteyen Ümit Önen de dumandan etkilendi.

    Amasya da yangından kurtarılan kadın: Aklıma Amasra’daki madenciler geldi #2

    "Amasya halkına ve esnafımıza geçmiş olsun"

    Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dumandan etkilenen vatandaşları ve personelini ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

    Çıkışta açıklamada bulunan Başkan Sarı, "Allah’a şükür can kaybımız yok. Amasya halkına ve esnafımıza geçmiş olsun. Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız var. 2’si bizim personelimiz, 5’i de iş yerinin çalışanları. Çok şükür sağlıkları yerinde." şeklinde konuştu.

    İHA'nın haberine göre; Sarı, yangında zarar gören iş yerine de giderek incelemede bulundu.

    Amasya da yangından kurtarılan kadın: Aklıma Amasra’daki madenciler geldi #3

    Amasya da yangından kurtarılan kadın: Aklıma Amasra’daki madenciler geldi #4

    Amasya da yangından kurtarılan kadın: Aklıma Amasra’daki madenciler geldi #5


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