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    Amasya’da yaşlıları dolandıran tırnakçı yakalandı

    10 ayrı suç dosyası bulunan ve yaşlıları “Beni tanımadın mı?” diyerek dolandırdığı belirtilen tırnakçı, son işinde Amasya’da yakalanarak, tutuklandı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 10:11
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 10:11
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    Amasya’da yaşlıları dolandıran tırnakçı yakalandı

    Birçok ilde yaşlılara “Beni tanımadın mı, bir ihtiyacın var mı, paran yoksa para vereyim” gibi cümlelerle yaklaşan zanlı, paralarını el çabukluğu ile alıp, kaçtı.

    52 yaşındaki şüpheli Sezai A., son olarak Amasya’da bir kişiyi 2 bin 500 TL, Suluova ilçesinde bir başka kişiyi 5 bin 600 TL, tırnakçılık yoluyla dolandırdı.

    YANLARINA YAKLAŞIP SOHBET ETTİ, SONRA DA DOLANDIRDI

    Yapılan ihbarları değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

    Şüphelinin dolandırdığı mağdurla gezdiği anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

    Yaşlıları dolandıran tırnakçı tutuklandı İZLE

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Amasya’da yaşlıları dolandıran tırnakçı yakalandı #1

    Amasya’da yaşlıları dolandıran tırnakçı yakalandı #2

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