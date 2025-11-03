Amasya'da yayaya çarpmamak için fren yapınca devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

- Amasya'da sürücü İsmail T., yaya geçidinde aniden fren yaparak motosikletin devrilmesine neden oldu.
- Yaralandı ve hastaneye kaldırıldı; durumu iyi.
- Kaza anı kameraya yansıdı ve inceleme başlatıldı.
Amasya'da facianın ucundan dönüldü.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde yaşandı.
ÇARPMAMAK İÇİN FREN YAPTI
İsmail T. yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen bir kişiyi fark edince ani fren yaptı.
Ancak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.