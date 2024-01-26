Türkiye'de sokak köpeği sorunu çözülemedi.
Son dönemde sokakları istila eden başıboş köpekler, saldırıları ile ülke gindeminde.
Saldırılarla birçok ölüme neden olan köpekler trafikte de tehlike saçıyor.
Yola giren köpekler nedeniyle son dönemde sayısız kaza yaşandı.
Bunlara bir yenisi daha Amasya'da eklendi.
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı
Suluova ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeği fark eden 29 yaşındaki Birol Bozkurt’un ani manevra yaptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki mermerlere çarptı.
Kazada 2 kişi yaralandı
Sürücü Bozkurt ile yanındaki 26 yaşındaki İrem Kaya yaralandı. Köpek ise yara almadan kurtuldu.
İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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