Haberler



3. Sayfa



Amasya'da yola atlayan sokak köpeği kazaya neden oldu: 2 yaralı

Amasya'da yola atlayan sokak köpeği kazaya neden oldu: 2 yaralı Suluova'da ticari araç sürücüsü Birol Bozkurt, yola atlayan sokak köpeğine çarpmamak için direksiyonu kırınca mermer bloğa çarptı. Kazada Bozkurt ve yanındaki 1 kişi yaralandı.