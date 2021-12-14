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    Amasya'da yolcu otobüsü devrildi

    Otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada ölen ve yaralananlar oldu.
    • AA
    • 14.12.2021 - 08:26
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:34
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    Amasya'da yolcu otobüsü devrildi

    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı.

    Kaza, Amasya-Çorum kara yolu Tigem Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

    KAYGANLAŞAN YOLDA KAZA

    İzmir'den Tokat'a giden Topçam Turizm'e ait Hakkı Tayfur yönetimindeki yolcu otobüsü, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda devrildi.

    Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 ÖLÜ, 24 YARALI

    Otobüsün devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Amasya'da yolcu otobüsü devrildi ViDEO

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    Amasya da yolcu otobüsü devrildi #2

    Amasya da yolcu otobüsü devrildi #3

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