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Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı

Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.