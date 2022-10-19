Petrol
90.55
0.58%
Euro
18.3001
-0.16%
Dolar
18.5828
-0.01%
Altın
985.72
-0.18%
Borsa
3842
0.00%
Bitcoin
363.650
-0.99%
BTXN Coin
9.36
-0.10%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı

    Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
    • 19.10.2022 - 05:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı

    İstanbul'da Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki Rota Turizme ait 34 TN 60 28 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır'ın kullandığı 52 ADJ 308 plakalı tırla çarpıştı.

    Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    AA'nın haberine göre; kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

    Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Amasya da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı #1

    Amasya da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı #2

    Amasya da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı #3

    Amasya da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı #4

    Amasya da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı #5


    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs yan yattı, 6 kişi yaralandı
    3. Sayfa

    Yozgat’ta işçileri taşıyan otobüs yan yattı, 6 kişi yaralandı

    FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunanistan paylaşımı
    Gündem

    FETÖ'cü Enes Kanter'in Yunanistan paylaşımı

    Görüş Bildir