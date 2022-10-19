- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı
Amasya'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü 20 yaralı
Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
- 19.10.2022 - 05:04
İstanbul'da Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki Rota Turizme ait 34 TN 60 28 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır'ın kullandığı 52 ADJ 308 plakalı tırla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
AA'nın haberine göre; kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.