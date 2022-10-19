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    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı

    İstanbul’dan Giresun’a yolcu taşıyan otobüs, Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
    • 19.10.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:04
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    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı

    Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ köyü Kayadüzü mevkisinde, sabah saatlerinde, İstanbul'dan Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut idaresindeki yolcu otobüsü, Selahattin İnanır'ın (46) kullandığı kamyona arkadan çarptı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 ölü, 20 yaralı

    DHA’nın haberine göre; kazada yedek şoför Dursun Şerbetçi (52) ile yolcu Temel Aslantürk'ün (30) hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

    Soruşturma başlatıldı

    Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere, cenazeler ise Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı ViDEO

    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı #1

    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı #2

    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı #3

    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı #4


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