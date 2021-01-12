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    Amasya'da yolun karşısına geçmek isterken trenin altında kaldı

    Suluova ilçesinde hemzemin geçitte otomobillerin beklemesini fark etmeyen şahsın raylardan karşıya geçmeye çalışırken trenin altında kaldı.
    • İHA
    • 12.01.2021 - 01:25
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    Amasya'da yolun karşısına geçmek isterken trenin altında kaldı

    Amasya'nın Suluova ilçesi Hacıbayram Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hemzemin geçitten tren geçeceği için bariyerin yolu trafiğe kapatıp otomobillerin durduğu esnada durumu fark etmeyerek raylara doğru ilerleyen 37 yaşındaki Yakup Dol’a o sırada gelen tren çarptı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabilen trenin makinistleri ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Dol, yolda hayatını kaybetti.

    Amasya da yolun karşısına geçmek isterken trenin altında kaldı #1

    Amasya da yolun karşısına geçmek isterken trenin altında kaldı #2

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