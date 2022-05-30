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    Amasya'daki asırlık çınar, 98 yaşında vefat etti

    152 torun sahibi olan ve torununun torununu gören Numan Dede, 98 yaşında hayatını kaybetti.
    • 30.05.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 12:10
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    Amasya'daki asırlık çınar, 98 yaşında vefat etti

    Amasya'da yaşayan asırlık çınar Numan Dede, 98 yaşında vefat etti.

    Taşova ilçesine bağlı Şeyhli köyünde 1968-1973 ve 1981-1984 yılları arasında 2 dönem muhtarlık yapan Numan Cenik'in, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle öldüğü öğrenildi.

    152 torununu da gördü

    İHA'nın haberine göre; toplam 10 evladının 8’i hayatta olan Numan Dede'nin, evlatlarından 122 torunu ve torununun torunları ile birlikte toplam 152 torunu bulunuyor.

    Numan Cenik’in evlatları; Ayşe’den 6 çocuk 26 torun, Katibe’den 8 çocuk ve 17 torun, Döndü’den 4 çocuk 7 torun, Kemal’den 6 çocuk 10 torun, Saliye’den 5 çocuk 9 torun, Selver’den 5 çocuk 10 torun,  Enver’den ise 6 çocuk ve 2 torun sahibiydi.

    Cenik, ayrıca 14 tane torununun torununu gördü.

    Amasya daki asırlık çınar, 98 yaşında vefat etti #1


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