Amasya'daki asırlık çınar, 98 yaşında vefat etti

152 torun sahibi olan ve torununun torununu gören Numan Dede, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Amasya'da yaşayan asırlık çınar Numan Dede, 98 yaşında vefat etti.

Taşova ilçesine bağlı Şeyhli köyünde 1968-1973 ve 1981-1984 yılları arasında 2 dönem muhtarlık yapan Numan Cenik'in, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle öldüğü öğrenildi.

152 torununu da gördü

İHA'nın haberine göre; toplam 10 evladının 8’i hayatta olan Numan Dede'nin, evlatlarından 122 torunu ve torununun torunları ile birlikte toplam 152 torunu bulunuyor.

Numan Cenik’in evlatları; Ayşe’den 6 çocuk 26 torun, Katibe’den 8 çocuk ve 17 torun, Döndü’den 4 çocuk 7 torun, Kemal’den 6 çocuk 10 torun, Saliye’den 5 çocuk 9 torun, Selver’den 5 çocuk 10 torun, Enver’den ise 6 çocuk ve 2 torun sahibiydi.

Cenik, ayrıca 14 tane torununun torununu gördü.