Amasya'daki fırtına sonrasında seralar zarar gördü

DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çoğu bölümüne yağış uyarısı yaptı.
Bir kısım ise fırtınadan etkilendi.
Fırtınanın etkilendiği bir şehir de Amasya.
Seralar zarar gördü
Türkiye'nin önemli sebze ve meyve üretim merkezleri arasında yer alan Amasya'da bugün öğle saatlerinde etkili olan, saatteki hızı 67 kilometreye çıkan rüzgar sonrası Karaköprü köyündeki seralar zarar gördü.
Yağmurla etkisini artıran fırtınada sera naylonları yırtıldı, ürünler zarar gördü.
Rüzgarın dinmesiyle bölge halkı tarlalarında hasar tespiti yapıp, yetkililerden de yardım istedi.