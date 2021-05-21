Amasyalı aşçı koronavirüse yenik düştü

Amasya'da aşçılık yapan Ali Kaya Keleş, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Amasya'da yaşayan ve adını dağlara yazdırıp, meşhur yemekleriyle tanınan 83 yaşındaki Ali Kaya Keleş, koronavirüsle olan mücadelesini kaybetti.

KAYALIKLARA ADI YAZILIYDI

Genç yaşlarda lokantada bulaşık yıkayarak başladığı aşçılık mesleğini geliştirip memleketi Amasya’da uzun yıllar restoran işleten 5 çocuk babası Ali Kaya Keleş, ABD'de bulunan 'Hollywood' yazısı gibi adını devasa harflerle şehre hakim kayalıklarda yazdırmıştı.





MESLEĞİNİ SEVEREK YAPTI

Meşhur yemekleri ve "Amasya'nın sağı kaya, solu kaya, ortasında Ali Kaya" sloganıyla tanınıp il dışından da çok sayıda müşterisi bulunan Keleş'in adı şehrin dört bir yanından gece-gündüz görülerek adeta hafızalara kazınmıştı.

Mesleğini ömrünün son günlerine kadar severek yapan Keleş, iş yerine günün erken saatlerinde gelip çorbaları pişirerek personeline mesleğinin inceliklerini öğretiyordu.



