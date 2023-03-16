Ambarlı'da feci kaza! Makas atan araç tırın altına girdi Beylikdüzü'nde hızla ilerleyerek makas atan araçta bulunan 3 kişi, tırın altına girerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Trafikte tehlikeli hareketler hata affetmiyor..

Özellikle gençlerin sosyal medyada paylaşmak için yaptıkları büyük facialara yol açıyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü 20 yaşındaki Ediz Ç., makas atarak hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

3 kişi öldü

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere, ardından aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarptı.

Araç sürücüsü ve iki arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazanın olduğu yolu trafiğe kapattı.

Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.