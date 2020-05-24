Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen şahıs, hastaneye götürülmek istendiği ambulansa taş atıp, kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun başına kürekle vurdu.

Afyonkarahisar'ın Sahipata Mahallesi Kocatepe Polis Merkezi yakınlarında saat 13.00 sıralarında akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen O.G.’yi ailesi hastaneye götürmek istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese ambulans gönderildi.

AMBULANSI TAŞLADI

Ancak O.G., sağlık görevlileri ile ailesine direnip, ambulansa taş attı. Camı kırılan ambulanstaki sağlık personeli yaralandı. Bunun üzerine bölgeye polis desteği istendi.

Ambulansa taş atıp, polisin başına kürekle vurdu VİDEO

KÜREKLE POLİSE VURDU

Yakındaki polis merkezinden gelen ekipler, O.G.'yi sakinleştirip, ambulansa bindirmeye çalıştı. O.G., eline geçirdiği kürekle de polis ekiplerine küfredip, hakaretlerde bulunarak direndi. Konuşarak ikna edilmeye çalışılan O.G., elindeki küreği bir polis memurunun başı ile ayağına vurdu.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

O.G., ardından da kaçarak uzaklaştı. Yaralı polis memuru ve sağlık çalışanı, başka bir ambulansla hastaneye götürülürken, O.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda O.G., kısa sürede yakalandı.