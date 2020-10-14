Amerika'da tecavüz ettiği kız arkadaşının beyin, ciğer ve kalbini yedi

Amerika'da tecavüz ettiği kız arkadaşının beyin, ciğer ve kalbini yedi

46 yaşındaki kız arkadaşına tecavüz eden Amerikalı, öldürdüğü kadını testere ile kestikten sonra beyin, ciğer ve kalbinin bazı parçalarını yedi. Amerikalı katil, müebbet hapse çarptırıldı.

Amerika'nın Indiana eyaletinde yaşayan Joseph Oberhansley, 46 yaşındaki kız arkadaşı Tammy Jo Blanton'a tecavüz etti.

Tecavüzün ardından kadını testere ile öldüren şahsın, Blanton'ın beyin, ciğer ve kalbinin bazı parçalarını yediği ortaya çıktı.

Eve giren polis ekipleri Blanto'nun kafatasını yemek masasında, vücudunun geri kalan kısımlarını ise banyoda buldu.

KORKU FİLMİNDEN KÖTÜ

Tecavüze uğradığı, otopsi sonucunda ortaya çıkan Blanton'ın cesedi ile karşılaşan polisler, evin her tarafında kanlar olduğunu ve evde karşılaştıkları korkunç manzaranın korku film sahnelerinden daha kötü olduğunu söyledi.

İFADESİ ÇELİŞKİLİ

Gözaltına alınan Tammy, ilk ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü ve parçalarını yediğini itiraf etti. Daha sonra ifadesini değiştirerek, Blanton'un işe gelmediği için evine gittiğini ve kapıyı çalınca evde iki siyahi adam gördüğünü söyledi.

MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Siyahi adamların kendisini döverek evden kovduklarını iddia eden adam, bu sırada evin birkaç metre yakınında baygınlık geçirip yere düştüğünü, uyandığında da evde polisleri gördüğünü anlattı. Joseph'e mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verildi.