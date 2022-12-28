Petrol
83.93
-0.89%
Euro
19.9146
0.14%
Dolar
18.7187
0.26%
Altın
1.086
-0.19%
Borsa
5370
0.00%
Bitcoin
315.182
-1.32%
BTXN Coin
6.40
-7.38%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Amerikalı kadını, yatırım vaadiyle 56 milyon lira dolandırdılar

    Sosyal medyadan tanıştıkları Amerikalı kadını yatırım vaadiyle dolandıran şebeke, çökertildi. 4 kişilik şebekenin, kadını 56 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
    • 28.12.2022 - 11:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amerikalı kadını, yatırım vaadiyle 56 milyon lira dolandırdılar

    Amerikan vatandaşı Lori E. adlı kadın, sosyal medyada Türkiye’de yaşayan, “Amerikan vatandaşı” olduğunu iddia eden ve adının “Alex Quin“ olduğunu ifade eden bir kişi ile tanıştı.

    “Alex Quin” ile görüşmeye başlayan Lori E., bu kişinin yatırım yapma vaadine kandı.

    3 ay boyunca görüştü

    İddiaya göre güven sağlayan Quin, Lori E.’yi yönlendirmeye başladı.

    3 ay boyunca yatırım konusunda görüşen Quin ve Lori E., diyaloğu ilerletti.

    56 milyon lirayı yatırdı

    Alex Quin, para göndermesi halinde faiziyle para kazanabileceğini Lori E.’ye söyledi.

    Lori E. de Quin’nin teklifine inandı, verilen hesaplara ve kripto para cüzdan adreslerine para göndermeye başladı.

    Amerikalı kadın, parça parça olmak üzere toplam 3 milyon Amerikan doları (56 milyon lira) parayı karşı tarafın hesabına aktardı.

    Amerikalı kadını, yatırım vaadiyle 56 milyon lira dolandırdılar #1

    Hayali çıktı

    Bir süre sonra paranın faizini bekleyen Lori E., ne vadedilen faizi, ne de anaparayı geri alamadı.

    “Alex Quin” isminin de hayali bir kişi olduğu, öyle birinin olmadığı anlaşıldı.

    Türkiye’ye geldi, suç duyurusunda bulundu

    İletişim kopunca dolandırıldığını anlayan Lori E., soluğu hemen Türkiye’de aldı.

    İstanbul’a gelerek savcılığa suç duyurusunda bulunan Lori, ardından ülkesine geri dönerek soruşturmanın sonucunu beklemeye başladı.

    Amerikalı kadını, yatırım vaadiyle 56 milyon lira dolandırdılar #2

    Siber polisi harekete geçti: 4 şüpheli yakalandı

    Yapılan suç duyurusu üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, harekete geçti.

    Dün belirlenen adrese operasyon yapıldı.

    Eş zamanlı yapılan baskında emniyet ekipleri, 1'i Nijerya uyruklu olmak üzere 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    Amerikalı kadını, yatırım vaadiyle 56 milyon lira dolandırdılar #3

    Soruşturma sürüyor

    Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde gerçekleştirilen aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal bulundu ve bunlara el konuldu.

    İHA’nın haberine göre yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Dolandırıcılarla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi.

    Amerikalı kadını, yatırım vaadiyle 56 milyon lira dolandırdılar #4


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Eklem ve kemik ağrılarını bıçak gibi kesen karışım! Günde 1 bardak için, ilaçlara veda edin...
    Sağlık

    Eklem ve kemik ağrılarını bıçak gibi kesen karışım! Günde 1 bardak için, ilaçlara veda edin...

    Elektrikli atıklara yeni düzenleme
    Gündem

    Elektrikli atıklara yeni düzenleme

    Görüş Bildir