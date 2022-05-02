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    Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 5 yaralı

    Kocaeli istikametinde olan otomobil ile cipin çarpışması sonucu, 1 kişi olay anında can verirken 5 kişi de yaralandı.
    • 02.05.2022 - 10:30
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    Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 5 yaralı

    Anadolu Otoyolu'nun Osmangazi Köprüsü yol ayrımı Muallimköy mevkisi Bursa istikametinde D.Ö'nün kullandığı 34 ERR 125 plakalı cip ile S.C. idaresindeki 11 AAV 999 plakalı otomobil çarpıştı.

    AA'nın aktarımına göre, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti

    Yaralanan cip sürücüsü D.Ö. ve yanındaki E.K. ile otomobildeki E.T, İ.Ç, T.T. ve Y.Ç, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan E.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Uzun araç kuyruğu oluştu

    Kaza nedeniyle bağlantı yolunun Bursa yönündeki trafik kontrollü sağlanırken, yolda araç kuyruğu oluştu.

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