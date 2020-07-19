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- Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 5 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 5 yaralı
Düzce kesiminde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 19.07.2020 - 17:48
Otoyolda Ankara yönünde seyreden Murat A.'nın kullandığı 06 BV 5873 plakalı otomobil, Gölyaka gişeleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
5 YARALI
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 5 yaralı ViDEO