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    Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 5 yaralı

    Düzce kesiminde kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 19.07.2020 - 17:48
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    Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 5 yaralı

    Otoyolda Ankara yönünde seyreden Murat A.'nın kullandığı 06 BV 5873 plakalı otomobil, Gölyaka gişeleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    5 YARALI

    Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.

    Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 5 yaralı ViDEO

    Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 5 yaralı #1

    Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 5 yaralı #2

    Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 5 yaralı #3

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