Anadolu Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi

9 günlük bayram tatilini değerlendirmek için memleketlerine yönelen vatandaşlat Sakarya Hendek girişinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın yoğunluğu, otoyollarda görülmeye başlandı.

9 günlük bayram tatilini değerlendirmek için farklı illere yönelen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişinde yoğunluğa neden oldu.

Otoyolun Sakarya Hendek geçişinde oluşan yoğunluk, kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu.

Sürücüler emniyet şeridine yöneldi

Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği otoyolda araçlar güçlükle ilerlerken, bazı sürücülerin ise emniyet şeridini kullandığı görüldü.

İHA'nın aktarımına göre, otoyoldaki trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Anadolu Otoyolu'nda tatilci yoğunluğu trafiği durma noktasına getirdi VİDEO

