Dün gece başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde şiddetini artırması ile birlikte, Anadolu Yakası'nda bazı semtlerde ağaçlar devrildi.

İstanbul Anadolu Yakası'nda aşırı kar yağışı nedeniyle Üsküdar’da bir ağaç yola devrilirken, Ümraniye’de ise arabanın üstüne düştü.

SAVRULARAK YOLA DÜŞTÜ

Kar yağışının şiddetini artırdığı gece saatleri sıralarında Acıbadem Caddesi üzeri ve Doktor Rüstem Eyüpoğlu Sokak'ta, cadde üzerinde bulunan bir ağaç savrularak yol üzerine devrildi.

ARABANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Ümraniye’de ise yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ağaç, bir arabanın üstüne düştü.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Olay esnasında güzergahta herhangi bir kişinin bulunmaması ise olası facianın önüne geçti. Trafiğe kapatılan yol, itfaiye ve belediye ekiplerinin ağacı kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Yakası'ndaki kar yağışı ağaçları devirdi VİDEO