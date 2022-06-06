Ankara AŞTİ'deki zimmet davasında 4 sanığa hapis cezası

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ni (AŞTİ) milyonlarca lira zarara uğrattıkları suçlamasıyla 33 sanık hakkında açılan davada, 4 sanığa hapis cezası verilirken, 29 sanık ise beraat aldı.

Türkiye'nin en büyük otogarı olan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ)'de işletme kooperatifinde 2017 yılına kadar yöneticilik yapan Dursun Canpolat, 2019 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda; kooperatifin faaliyet konusunun otogara gelen yolcuların ücretsiz biçimde şehir içi servis hizmetlerinin karşılanması olduğunu, söz konusu hizmetin mevcut servis araçlarıyla sağlandığını, bu hizmetin sağlanması için gerekli olan giderlerin otogara giriş yapan her otobüsten alınan ücret ile kooperatifin işletmeciliğini üstlendiği AŞTİ içindeki kafe ve restoran gelirlerinden sağlandığını belirtti.

Yöneticiler zimmetine para geçirdi iddiası

Dilekçede, giderler düşüldükten sonra arta kalan paranın kooperatif üyeleri arasında eşit şekilde dağıtıldığı; ancak 2014 yılından sonra kooperatif üyelerine para dağıtılmadığı, giderlerin olduğundan fazla gösterilerek, kooperatifin zarara uğratıldığı ve bazı yöneticilerin zimmetine para geçirdiğini iddia etti.

Akaryakıt ücretleri fazla gösterildi

Soruşturma sonucu 2'si akaryakıt firması yetkilisi, 23'ü kooperatif yöneticisi 25 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre; 5 Mayıs 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında servis araçlarının kaydettiği mesafeye göre yüzde 50 daha fazla yakıt masrafı gösterildi ve 5 milyon 299 bin lira fatura kesildi.

Beraatlerini talep ettiler

Tamamı tutuksuz 33 sanığın yargılanması, Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Davanın görülen karar duruşmasına sanıklar, şikayetçi ile taraf avukatları katıldı. Savcının mütalaasına karşı ek savunma hakkı verilen sanıkların tamamı önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirterek, beraatlarını talep etti.

4 sanığa hapis cezası

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, 2014-2015 yılları arasında kooperatif başkanlığı yapan sanık Aytekin A., 2015-2019 yıllarında başkanlık yapan sanık Ethem A., 2019 yılına kadar başkan vekilliği yapan sanık Metin C. ile 2019 yılına kadar muhasip üye olan sanık İlhami D.'ye 'zincirleme zimmet' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Aytekin A.'nın cezası, mahkemedeki tutumu nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak 9 yıl 4 ay 15 güne indirildi. 4 sanığa da yurt dışına çıkış adli kontrol şartı getirilirken, haklarında 'memurun resmi belgede sahteciliği' suçundan da suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Diğer 29 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.





