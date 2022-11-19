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    Ankara'da iki cami kundaklandı

    Başkent'te bulunan iki cami sabah saatlerinde henüz kimliği tespit edilmeyen şahıs tarafından yakıldı.
    • 19.11.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 15:08
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    Ankara'da iki cami kundaklandı

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Çarşı Camii ve Sanayi Camii sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından kundaklandı.

    Şüpheli şahıs cami duvarlarının yıkılmasına sebep olup, girişteki keçeyi tutuşturarak yangını başlattı.

    Olayın ardından dumanları fark eden çevre esnafı İtfaiye ekiplerine haber verirken, yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

    Mahalle esnaflarından Faruk Karayel sabah saatlerinde bir vatandaşın yangını söylediğini dile getirirken, "Sabah saat 5’te geldim, çorbaları yaptım. Bir vatandaş geldi. Abi camiden duman çıkıyor dedi. Bir bakar mısınız itfaiyeyi çağırır mısınız dedi. Arkadaşa söyledim bak dedim. O da yangın var dedi. Su götürdük döktük. İtfaiyeyi çağırdık." ifadelerine yer verdi.

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    "Hepimizin ortak alanı milli servetimiz"

    Sanayi Cami imamı olarak görev yapan Metin Altay yaşanan olayla ilgili çok üzgün olduğu beliretek,

    "Bugün sabah böyle üzücü bir haber aldık. Sabah börek almaya gelen ustamız bir kablo kokusu hissediyor. Camimizin şadırvanına gelince bizi aradı. Sağ olsun itfaiyeyi aramış. Geldiğimizde İtfaiye olayın başındaydı. Bizde onlara yardımcı olmaya çalıştık. İçerisi dumandı. Kapı tutuşmuş. Emniyette bununla ilgili araştırmasını yapıyor. Tabi biz olaydan dolayı üzüldük. Burası hepimizin ortak alanı milli servetimiz." dedi.

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