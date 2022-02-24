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    Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesi gözaltına alınmadı

    2 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili, Doku ailesinin gözaltına alındığı iddiaları yalanlandı.
    • DHA
    • 24.02.2022 - 02:12
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    Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesi gözaltına alınmadı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2 yıl önce kaybolan Gülistan Doku ile ilgili ortaya atılan iddialar üzerine basın açıklaması yayınladı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun anne, baba ve kız kardeşi 23 Şubat 2022 günü saat 14.40 sıralarında Adalet Bakanlığı önüne gelmiş, daha sonra 25 kişilik bir grubun, Doku ailesine sözde destek vermek üzere Bakanlık önüne gelmesi ile olay kitlesel eyleme dönüştürülmeye çalışılmıştır. Bunun üzerine ailenin, kaldığı otele dönmesi sağlanmıştır. Bu süreçte Doku ailesinin gözaltına alınması kesinlikle söz konusu değildir. Provokatif amaçlı bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemelidir."

    Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesi gözaltına alınmadı #1

    Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesi gözaltına alınmadı #2


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