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    Ankara fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

    Yurt dışından gelen yabancı uyruklu kadınları tehdit ederek fuhşa zorladıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 16:00
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    Ankara fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

    Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen bazı yabancı uyruklu kadınların zorla fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

    PASAPORTLARINA EL KOYDULAR

    Ekipler, M.K. ve O.H.'nin yurt dışından gelen yabancı uyruklu kadınları tehdit edip korkutarak, pasaportlarına el koyduğunu, kadınları hürriyetinden yoksun kılarak, başka kişilerin üzerine kiraladıkları evlerde barındırıp, fuhşa zorladıklarını tespit etti.

    Ankara fuhuş operasyonu: 6 gözaltı VİDEO

    TİCARİ TAKSİLERLE GÖTÜRDÜLER

    Ayrıca, T.E. ve N.E.'nin de ticari taksi ile kadınları fuhuş yapılan yere götürdükleri öğrenildi. Yine C.K. ve S.T.'nin de, M.K. ve O.H. ile birlikte hareket ettikleri belirlendi.

    Ankara fuhuş operasyonu: 6 gözaltı #1

    6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    6 şüpheli, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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