Ankara merkezli 22 ilde FETÖ üyesi 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "2012 komiser yardımcılığına geçiş sınavı" soruşturmasında FETÖ üyesi 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3'ü aktif olmak üzere toplam 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.