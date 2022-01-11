Ankara merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'nin jandarmadaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 ilde 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

26 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 26 ilde operasyon başlattı.