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    Ankara merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı

    FETÖ/PDY'nin jandarmadaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 ilde 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 09:11
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    Ankara merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı

    Milli İstihbarat Teşkilatı  (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

    26 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 26 ilde operasyon başlattı.


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