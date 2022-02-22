Ankara merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu

3 ilde 22 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 28 kişi, eş zamanlı polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Ankara’da, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce yapılan çalışmada, kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ve yer temin edildiği bilgisine ulaşıldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonrası, 28 şüpheli ile fuhşa zorlanan 22 kadın tespit edildi.

8 EV İLE 1 İŞ YERİ FUHUŞ YERİ OLARAK KULLANILDI

Şüphelilerin 8 ev ile 1 iş yerini fuhuş yeri olarak kullandıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polatlı merkezli Eskişehir ve Mersin'de bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, 22 kadın da kurtarıldı.

Eskişehir ile Mersin'de yakalanarak Polatlı'ya getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.