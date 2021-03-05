Ankara merkezli 4 ilde suç örgütüne operasyon: 33 gözaltı

Kamu kurumlarında yapılan işlemleri hızlandırma vaadiyle 58 vatandaşı dolandıran suç örgütü, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Müdürlükleri, Milli Emlak Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Maliye, Belediyeler ve Adliyelerde yapılan işlemleri hızlandırma veya iş çözme vaadiyle vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde eden grubun bulunduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmada, liderliğini M.T.'nin yaptığı suç örgütünün, Ankara ve İzmir'de yapılanmasının bulunduğu, içinde avukat ve birçok kamu görevlisinin yer aldığı belirlendi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Örgütün kamu görevlilerinden rüşvet karşılığında bilgi ve belge aldığı, bu belgeleri kullanarak vatandaşların üzerinde güven sağladıkları, kendilerini bu kurumlarda çalışıyor olarak tanıttıkları, polis takibinden kurtulmak için iş yerlerine avukatlık bürosu tabelası astıkları tespit edildi.

58 vatandaşı bu yöntemle dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 35 şüpheliye yönelik Ankara merkezli İstanbul, İzmir ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait başka kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda evrak, tapu ve doküman, 50 bin 500 TL, 8 bin 500 Euro, 5 bin dolar, 1 milyon 50 bin liralık çek, 5 adat ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin son 1 yıl içerisinde toplam 35 milyon TL'lik hesap hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.