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    Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

    Kimliği tespit edilen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.
    • AA
    • 19.01.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 09:26
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    Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu

    Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlılar yakalandı.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce düzenlenen 2 ayrı operasyon sonrası yasa dışı bahis oynatarak illegal gelir elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 15 kişinin bilgilerine ulaştı.

    12 KİŞİ GÖZALTINDA

    Kimliği tespit edilen zanlılara yönelik, Ankara merkezli 4 ilde önceki gün yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

    PARA, ALTIN, DİJİTAL MATERYAL...

    Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahisten kazanıldığı belirlenen 184 bin 345 lira, yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde altın, 6 bin 580 dolar, 3 bin 335 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemelerde, 80 milyon lira civarında para hareketinin olduğu tespit edildi.

    6 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

    Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu ViDEO

    Ankara merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu #1

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