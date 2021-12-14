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- Ankara merkezli 43 ilde mahrem imam operasyonu
Ankara merkezli 43 ilde mahrem imam operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı.
- AA
- 14.12.2021 - 08:33
- Güncelleme : 14.12.2021 - 09:17
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
102 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Bu kapsamda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında “mahrem imam” oldukları tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara merkezli 43 ilde mahrem imam operasyonu ViDEO
ANKARA MERKEZLİ 43 İLDE OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 43 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.
45'İ GÖZALTINA ALINDI
Eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.