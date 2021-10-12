Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

Ankara’da, silahlı terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor…

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan sözde üst düzey örgüt mensubunun ifadesinde, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri veya çatışma bölgelerine gönderilmek üzere örgüte eleman ve malzeme temin ettiklerini beyan ettiği 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

9 İLDE OPERASYON: 11 GÖZALTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 4 dürbün ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ankara merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı VİDEO

