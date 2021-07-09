Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "gizli hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ili kapsayan Ankara merkezli soruşturmada Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 2'si emekli astsubay, 11'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

'SİVİL SORUMLULAR'LA İLETİŞİME GEÇTİLER

Şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil sorumlular"ı ile iletişim sağladıkları tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'unu gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.