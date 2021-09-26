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    Ankara merkezli 'kalpazanlık' operasyonu

    116 şüpheliye yönelik "Benjamin" isimli sahte para operasyonunda 96 kişi yakalandı. Şüphelilerin piyasaya 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürdüğü belirlendi.
    • AA
    • 26.09.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 15:37
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    Ankara merkezli 'kalpazanlık' operasyonu

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bastıkları ve yurt dışından temin ettikleri sahte parayı sosyal medya üzerinden piyasaya süreb, ruhsatsız silah ve sahte tarihi eser ticareti de yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, çeteyi 1 yıl boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti.

    20 İLDE 'BENJAMİN' OPERASYONU

    Takibin ardından Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen "Benjamin" operasyonu kapsamında, 116 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

    Ankara merkezli 'kalpazanlık' operasyonu ViDEO

    96 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 2'si yabancı uyruklu toplam 96 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 130 bin lira, 33 bin 860 dolar, 25 bin 750 avro, 13 ruhsatsız silah, 1 uzun namlulu tüfek ve tarihi eser görünümü verilmiş sikkeler ele geçirildi, sahte para yapımında kullanılan çok sayıda alete el konuldu.

    Ankara merkezli kalpazanlık operasyonu #1

    SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KOMİSYON KARŞILIĞINDA SATTILAR

    Müşterilere kendisini para uzmanı olarak tanıtan örgüt lideri Ensari V.'nin eline aldığı paranın sahte olup olmadığını hemen anladığını belirttiği ve sahte paralarının 2019-2020 model para sayma makinelerinden ve eski ATM’lerden geçtiğini söylediği belirlendi. Ensari V.’nin sahte parayı kalitesine göre yüzde 10, 20 veya 30 komisyon karşılığında sattığı ortaya çıktı.

    Ankara merkezli kalpazanlık operasyonu #2

    PİYASAYA 5 MİLYON LİRALIK SAHTE PARA SÜRÜLDÜ

    Bu yolla piyasaya yaklaşık 5 milyon lira değerinde sahte döviz ve Türk lirası sürüldüğü tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin bazılarının terör örgütü PKK üyesi olmak ve propaganda yapmak suçlarından kaydı bulunduğu da öğrenildi.

    Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer zanlıları yakalamaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

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