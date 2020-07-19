Ankara'da metroda şarkı söyleyen adama tepki gösteren genç, adamın şarkısına devam etmesi üzerine boğazına sarıldı.

Ankara’da Kızılay-Batıkent metrosunda bir yolcu, metro içinde şarkı söylemeye başladı. O esnada metroda bulunan diğer yolcu şarkıdan rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı.

ŞARKIYA DEVAM EDEN ADAMIN BOĞAZINA SARILDI

Uyarılara aldırış etmeyen yolcu şarkı söylemeye devam etti. Sinirlerine hakim olamayan yolcu, şarkı söyleyen kişinin "Ben diyorsam susacaksın" diyerek boğazına sarıldı.

DİĞER YOLCULAR KAVGAYI AYIRDI

Olayı gören diğer yolcular araya girerek tarafları ayırdı. O anlar başka bir yolcunun kameralarına yansıdı.

Ankara metrosunda şarkı yüzünden kavga çıktı