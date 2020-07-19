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    Ankara metrosunda şarkı yüzünden kavga çıktı

    Ankara'da metroda şarkı söyleyen adama tepki gösteren genç, adamın şarkısına devam etmesi üzerine boğazına sarıldı.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 06:39
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    Ankara metrosunda şarkı yüzünden kavga çıktı

    Ankara’da Kızılay-Batıkent metrosunda bir yolcu, metro içinde şarkı söylemeye başladı. O esnada metroda bulunan diğer yolcu şarkıdan rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı.

    ŞARKIYA DEVAM EDEN ADAMIN BOĞAZINA SARILDI

    Uyarılara aldırış etmeyen yolcu şarkı söylemeye devam etti. Sinirlerine hakim olamayan yolcu, şarkı söyleyen kişinin "Ben diyorsam susacaksın" diyerek boğazına sarıldı.

    DİĞER YOLCULAR KAVGAYI AYIRDI

    Olayı gören diğer yolcular araya girerek tarafları ayırdı. O anlar başka bir yolcunun kameralarına yansıdı.

    Ankara metrosunda şarkı yüzünden kavga çıktı

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