Ankara'da otobüs şoförü tartıştığı sürücüye muştayla saldırdı Yol verme meselesinden tartıştığı sürücüye ve kavgayı ayırmak isteyenlere muştayla saldıran otobüs şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Ankara'da trafikte panik dolu anlar yaşandı.

Etimesgut ilçesinde dün akşam saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım hizmeti veren Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü'ne ait EGO otobüslerinin şoförü C.B., yol vermeme nedeniyle motosiklet sürücüsü E.N.K. adlı kadın ile tartıştı.

Kadın sürücünün üzerine yürüdü

C.B., yolcu indirmeye devam etmek için durakta motosiklet sürücüsü ile tartışmaya devam ederek, üzerine yürüdü.

Muşta ile saldırdı

C.B., bu sırada araya giren F.C.K. adlı vatandaşa ise elindeki muşta ile saldırdı.

Saldırı anı olay yerinde bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alındı

Polis, motosiklet sürücüsü ve diğer vatandaşın şikayeti üzerine C.B.'yi gözaltına aldı.

Poliste suç kaydının bulunduğu C.B., adliyeye sevk edilirken yurt politikasının sınırlandırılması ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)