Dolar
7.9547
0.2129%
Euro
9.4295
0.4046%
Altın
1911.35
0.3807%
Borsa
1193.55
-0.398%
G. Altın
489.384
0.6983%
Bitcoin
103269.77
-0.266%
EXEN Coin
10.77
-0.73%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Ankara polisinden 'Barutlar Çetesi'ne operasyon

    Uyuşturucu ticareti yapan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan, tefecilik ve kasten silahlı yaralama olaylarına karışan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 23.10.2020 - 15:46
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 16:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara polisinden 'Barutlar Çetesi'ne operasyon

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan, tefecilik ve kasten silahlı yaralama olaylarına karışan, "Barutlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

    26 ADRESE BASKIN

    Teknik ve fiziki takiple örgüt üyelerinin faaliyetlerini tespit eden, örgütün elebaşılığını H.Barut'un yaptığını belirleyen ekipler, 22 ikamet ve 4 iş yeri olmak üzere 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek-senet, uyuşturucu, kırmızı ve yeşil reçete ile satılan haplar ile değişik çaplarda tabanca ve mermi ele geçirildi.

    Öte yandan, Barutlar olarak bilinen suç örgütünün sosyal medya üzerinden mafya dizisi çekimleri yaparak yayınladığı ortaya çıktı.

    Görüş Bildir