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    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

    Etimesgut ve Sincan ilçelerinde kahvehanelere çöken, vatandaşları silahla tehdit suç örgütüne düzenlenen operasyonda; 7 tabanca, 600 tabanca fişeği, av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi.
    • AA
    • 06.11.2020 - 12:58
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 13:06
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    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ve Sincan bölgesinde faaliyet gösteren, kendilerini "Yurtlu Kardeşler" ve "Aramaz Grubu" olarak isimlendiren suç örgütünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, söz konusu örgüt üyelerinin "Çukur" ismini verdikleri barakalar bölgesinde birlikte hareket ettiklerini, kahvehanelere "çökme" diye tabir ettikleri yağmalama yaptıklarını ve vatandaşlara yönelik silahlı eylemler düzenlediklerini tespit etti.

    34 ADRESE BASKIN

    Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile operasyon düzenleyen ekipler, O.M.H. ve U.Ç'nin elebaşları olduğu suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 34 ayrı adrese baskın gerçekleştirdi.

    Operasyonlar kapsamında 5'i cezaevinde olan 33 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

    7 TABANCA BULUNDU

    Yapılan aramalarda, 7 tabanca, 600 tabanca fişeği, av tüfeği, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı ViDEO

    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı #1

    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı #2

    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı #3

    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı #4

    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı #5

    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı #6

    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı #7

    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı #8

    Ankara polisinden ‘Çukur’ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı #9

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