Ankara polisinden ilaçlarını satan hastalara operasyon

Devlet tarafından ödenen kan hastalığı ilaçlarını fazladan yazdırıp, fason ilaç şirketlerine sattığı belirlenen 34 hasta ve ilaçları alan 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptığı koordineli çalışmayla kentte ve çevre illerde yaşayan 34 hemofili hastasının, kendileri için reçetelenen ilaçlarını fazladan yazdırıp komisyonculara sattığını belirledi.

DOKTOR ONAYI ALAMAYINCA FARKLI HASTANELERDEN DENEDİLER

Fason ilaç şirketi çalışanlarının da il il gezip bu ilaçları toplayarak, daha fazla ilaç satılmasını ve firmalarına kazanç sağladıkları tespit edildi. Bazı hastaların ise Ankara'daki doktorların fazla yazdırıldığını anlayıp, ilaç yazmamaları üzerine farklı illerdeki hastanelere gittiği belirlendi.

13 MİLYON LİRA KAMU ZARARI OLUŞTU

Fazla yazılan ve hastalar tarafından kullanılmayan ilaçlar nedeniyle 13 milyon TL kamu zararı oluştuğu belirlendi.

OPERAYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 40 GÖZALTI

Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası Ankara ve çevre illerde 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç şebekesine şafak vakti 'Tampon' operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 34 hemofili hastası ve ilaç komisyoncusu, fason ilaç şirketi çalışanı ile sahibi dahil 6 şüpheli gözaltına alındı.