Ankara şiddet uygulayan kocasıyla 'iş yerinde çay içmek' şartıyla uzlaştı

Kendisini çalışma arkadaşı ile aldattığı gerekçesiyle tartıştığı kocası Halil C. tarafından darbedildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunan kadın, eşiyle uzlaşmaya gitti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Meral C., iş yerinde çalışma arkadaşı ile kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Halil C.'yle tartıştı.

Bu sırada eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne süren Meral C., hastaneden darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

UZLAŞMAYA GİTTİLER

Savcılık, Halil C. hakkında 'basit yaralama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten savcılık, suçlamanın uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

'İŞ YERİNDE ÇAY İÇMEK' ŞARTIYLA BARIŞTILAR

Uzlaştırmacı, Halil C. ve Meral C. ile görüştü. Meral C., eşinin kendisini iş yerine götürerek birlikte çay içmeleri durumunda şikayetinden vazgeçeceğini belirtti. Halil C. ise olayların çok yeni olduğunu ve 1 ay sonra eşini iş yerine götürüp çay içebileceklerini ifade etti. Taraflar, 1 ay sonra iş yerinde çay içme şartıyla uzlaştı.