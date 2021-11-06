Etimesgut ilçesinde trafikte, üstüne adeta kamyon gibi yük yüklenen otomobili gören vatandaşlar şok oldu.

Ankara'nın Etimesgut İlçesi Ahi Mesut Caddesinde trafikte seyir halindeki bir otomobili gören vatandaşlar 'bu kadar da olmaz' dedi.

Bir kamyon kadar yük yüklenen otomobil trafikte ilerledi.

O ANLAR KAMERADA

Trafikteki diğer insanların güvenliğini hiçe sayan sürücünün adeta bir kamyon yükü kadar yük yüklediği araç, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Ankara trafiğinde kamyon gibi yüklenen otomobil VİDEO





