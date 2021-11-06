- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara trafiğinde kamyon gibi yüklenen otomobil
Ankara trafiğinde kamyon gibi yüklenen otomobil
Etimesgut ilçesinde trafikte, üstüne adeta kamyon gibi yük yüklenen otomobili gören vatandaşlar şok oldu.
- İHA
- 06.11.2021 - 14:37
- Güncelleme : 06.11.2021 - 14:41
Ankara'nın Etimesgut İlçesi Ahi Mesut Caddesinde trafikte seyir halindeki bir otomobili gören vatandaşlar 'bu kadar da olmaz' dedi.
Bir kamyon kadar yük yüklenen otomobil trafikte ilerledi.
O ANLAR KAMERADA
Trafikteki diğer insanların güvenliğini hiçe sayan sürücünün adeta bir kamyon yükü kadar yük yüklediği araç, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Ankara trafiğinde kamyon gibi yüklenen otomobil VİDEO