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    Ankara trafiğinde kamyon gibi yüklenen otomobil

    Etimesgut ilçesinde trafikte, üstüne adeta kamyon gibi yük yüklenen otomobili gören vatandaşlar şok oldu.
    • İHA
    • 06.11.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 14:41
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    Ankara trafiğinde kamyon gibi yüklenen otomobil

    Ankara'nın Etimesgut İlçesi Ahi Mesut Caddesinde trafikte seyir halindeki bir otomobili gören vatandaşlar 'bu kadar da olmaz' dedi.

    Bir kamyon kadar yük yüklenen otomobil trafikte ilerledi.

    O ANLAR KAMERADA

    Trafikteki diğer insanların güvenliğini hiçe sayan sürücünün adeta bir kamyon yükü kadar yük yüklediği araç, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    Ankara trafiğinde kamyon gibi yüklenen otomobil VİDEO

    Ankara trafiğinde kamyon gibi yüklenen otomobil #1

    Ankara trafiğinde kamyon gibi yüklenen otomobil #2

    Ankara trafiğinde kamyon gibi yüklenen otomobil #3

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