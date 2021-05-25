İki araç sürücüsünün trafikte seyir halinde yaşadığı tartışma, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan cip sürücüsü ile otomobil sürücüsü, yol vermeme yüzünden tartışmaya başladı.

İkilinin tartışması trafikte tehlikeli anlara sebep oldu.

CİPİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Cip sürücüsü, aracını otomobilin üzerine kırarak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Diğer araç sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ankara trafiğinde tehlikeli tartışma VİDEO