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    Ankara Üniversitesi’nde İslam’a hakaret gösterisi

    Ankara Üniversitesi’nde İslam’a hakaret gösterisi

    Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde “Kutsal İnek Bayramı” adı altında İslam'a hakaret edildi. Bazı öğrenciler İslami değerlerin alaya alındığı etkinliği basıp, tepki gösterdi…
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 10:58
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    Türkiye’de İslam karşıtlığının vuku bulduğu son hali endişelendirdi.

    Çirkin görüntüler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde kayda alındı…

    Tıklım tıklım dolu salon, kahkahalarla inledi

    Cübbe ve sarıkla kürsüde konuşmaya başlayan bir öğrenci, “Ben bir imamım” diye bağırmaya başladı.

    Arkadaşları da onu alkışladı, kahkahalara boğuldu.

    “Kutsal İnek Bayramı” adı altında düzenlenen bu etkinlik için salonun tıklım tıklım dolu olduğu gözlendi.

    Müslüman öğrenciler bastı

    Bu alaycılığa bazı Müslüman öğrenciler ise daha fazla dayanamadı.

    Okulda gelenek haline gelen ve İslami değerlerin ayak altına alındığı etkinliği basan o öğrenciler, büyük tepki gösterdi.

    Ankara Üniversitesi’nde İslam’a hakaret gösterisi VİDEO

    “İn aşağıya”

    Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir öğrencinin “İn aşağıya” dediği duyuldu.

    Görüntüler üzerine herhangi bir inceleme başlatılıp başlatılmadığı ise henüz bilinmiyor.

    Ankara Üniversitesi’nde İslam’a hakaret gösterisi #1

    Ankara Üniversitesi’nde İslam’a hakaret gösterisi #2

    Ankara Üniversitesi’nde İslam’a hakaret gösterisi #3

    Ankara Üniversitesi’nde İslam’a hakaret gösterisi #4


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