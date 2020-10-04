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    Ankara'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı

    Ankara’nın Keçiören ilçesinde 21 Eylül’de berber dükkanında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 09:24
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    Ankara'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı

    Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak'taki bir berber dükkanında 21 Eylül Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö. kardeşlerin yanına gelen Emrah K., kardeşlerle tartışmaya başladı.

    Emrah K., yanındaki tabanca ile 2 kardeşe ateş ederek kaçtı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralı 2 kardeş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yapılan müdahaleye rağmen Ahmet Ö. hayatını kaybetti.

    Ankara'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı VİDEO

    Ankara da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı #1

    2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

    Bu saldırıdan sonra Ahmet Ö.'nün yakınları Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına Ahmet Ö.'yü hayata döndüremedikleri için saldırmış, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Ankara

    Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı VİDEO

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