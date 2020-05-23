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    Ankara'da 10 yıllık eşini sokak ortasında öldürdü

    Eşi Selma Tetik'i markete giderken tabancayla vurup, bekçilere de ateş açan şahıs gözaltına alındı.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 13:43
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    Ankara'da 10 yıllık eşini sokak ortasında öldürdü

    Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Veysel Tetik, dün bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini, bu sabah markete gitme bahanesiyle 2 çocuğunun bulunduğu evden çıkardı.

    SOKAK ORTASINDA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

    Üzerinde polis gömleği bulunan Veysel Tetik, sokakta yürürken birden belindeki tabancayı çıkarıp, 10 yıllık eşine ateş etti. Boynundan vurulan Selma Tetik ise ağır yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tetik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    BEKÇİLERLE KOVALAMACA

    Veysel Tetik, olay yerine gelerek 'teslim ol' çağrısı yapan bekçilere, bir el ateş ederek kaçtı.

    Bekçilerin sokakta yaklaşık 100 metre kovaladığı Tetik, yakalanacağını anlaşınca bu sefer tabancayı kendi başına dayadı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Veysel Tetik, gelen polis ve bekçilerin ikna çalışması sonucu silahını bırakarak teslim oldu.

    Polis olmamasına karşın polis gömleği giyen Veysel Tetik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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